Myla Grace ha lasciato ufficialmente la TNA Wrestling. Dopo le voci circolate nelle ultime settimane, si conosce ora la sua uscita dal roster. Le speculazioni indicano che potrebbe approdare in AEW o WWE, due delle principali compagnie di wrestling negli Stati Uniti. Non ci sono ancora conferme su quale strada sceglierà, ma le possibilità sono quelle di entrare in uno dei due principali circuiti.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’addio alla TNA Wrestling di Myla Grace è appena diventato ufficiale, ma la domanda che conta è un’altra: dove finirà l’ex knockout? Le prime indiscrezioni puntano dritte verso i due colossi del wrestling nordamericano. Le voci da WWE e AEW. A muovere il discorso è Fightful Select, che pur ammettendo di non aver ancora raccolto nulla di concreto sulla prossima mossa della wrestler, riferisce un dettaglio tutt’altro che trascurabile: fonti sia in AEW sia in WWE avrebbero fatto sapere che non si sorprenderebbero di vederla approdare in una delle due compagnie. Nessuno ha confermato trattative in corso, sia chiaro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Ufficiale l’addio di Myla Grace, per lei si potrebbero aprire le porte di AEW e WWE

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