Matt Riddle ha accusato WWE e AEW di approfittarsi delle partnership con TNA e NJPW. Le collaborazioni tra queste federazioni sono spesso al centro di discussioni nel mondo del wrestling. Riddle ha criticato le modalità di sfruttamento di tali alleanze, senza fornire dettagli specifici. Le partnership tra le federazioni coinvolte continuano a essere oggetto di attenzione tra fan e addetti ai lavori. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte delle organizzazioni coinvolte.

Nel vasto panorama delle collaborazioni tra federazioni, quelle che fanno inevitabilmente più parlare sono quella tra WWE e TNA e quella tra AEW e NJPW. Talvolta queste partnership possono far nascere delle polemiche, anche sulla gestione dei rispettivi talenti, ed è proprio questo il punto di un recente intervento fatto da Matt Riddle. Riddle, attuale punto fermo del roster della MLW, ha avuto un discreto passato in WWE, tra NXT e RAW, dove viene ricordato principalmente per essere stato campione di coppia con Randy Orton nei celebri RK-Bro. Prima del wrestling, Riddle ha avuto un passato anche in UFC, terminato però con un licenziamento per motivi disciplinari legati all’utilizzo di marijuana, sostanza proibita dalle commissioni atletiche. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Matt Riddle accusa WWE e AEW di approfittarsi delle partnership con TNA e NJPW

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