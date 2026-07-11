L'evento sportivo di Vannacci pieno di richiami al fascismo | Il Ventennio avvicinò la società allo sport
Un evento sportivo in Liguria organizzato da un generale ha visto la partecipazione di sostenitori in attività di ciclismo, corsa e nuoto. Durante la giornata sono stati fatti numerosi riferimenti al periodo del Ventennio, con il generale che ha affermato che questo periodo avrebbe avvicinato la società allo sport. Ha inoltre detto che non si dovrebbe criticare tutto ciò che è accaduto ottant'anni fa, sottolineando che anche in quegli anni ci sono stati aspetti positivi.
Roberto Vannacci riunisce i suoi sostenitori in Liguria per una giornata di sport, tra ciclismo, corsa e nuoto. Si sprecano i riferimenti al fascismo, che il generale nega a metà: "Non vedo perché bisogna criticare tutto quello che è successo ottant'anni fa", perché lo sport è stato "implementato anche con certi aspetti positivi nel Ventennio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le frasi di Vannacci sono apologia di fascismo Cosa dice davvero la legge
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