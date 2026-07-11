L'evento sportivo di Vannacci pieno di richiami al fascismo | Il Ventennio avvicinò la società allo sport

Notizia in breve

Un evento sportivo in Liguria organizzato da un generale ha visto la partecipazione di sostenitori in attività di ciclismo, corsa e nuoto. Durante la giornata sono stati fatti numerosi riferimenti al periodo del Ventennio, con il generale che ha affermato che questo periodo avrebbe avvicinato la società allo sport. Ha inoltre detto che non si dovrebbe criticare tutto ciò che è accaduto ottant'anni fa, sottolineando che anche in quegli anni ci sono stati aspetti positivi.