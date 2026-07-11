Da lunedì prende il via il torneo di pallacanestro 3 contro 3 al polisportivo Cimatti, con 300 atleti iscritti. L’evento, giunto all’8ª edizione e patrocinato dal Comune, si svolgerà fino a venerdì, coinvolgendo numerose squadre e numeri da record per il ‘Ronca City’. Durante la settimana, saranno organizzate iniziative e momenti di aggregazione, trasformando il torneo in una festa di sport e amicizia.

L’evento ‘Ronca City Playground 2026’, torneo di pallacanestro 3 contro 3 giunto all’8ª edizione e col patrocinio del Comune, sarà una grande festa di sport, amicizia e condivisione che animerà da lunedì a venerdì il polisportivo ‘Cimatti’ di Roncadello. La manifestazione farà registrare numeri da record: 56 squadre iscritte, 300 cestisti e oltre 160 partite disputate su quattro campi. Durante le prime giornate le formazioni si sfideranno nei gironi all’italiana, mentre le migliori accederanno alla fase playoff per conquistare l’ambito titolo finale. Saranno protagoniste le categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Senior, con la novità per questa edizione dell’introduzione degli Over 40, per permettere anche agli appassionati ed ex giocatori di continuare a vivere l’emozione del playground. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’evento: da lunedì il torneo al polisportivo Cimatti con 300 cestisti, novità e iniziative. Numeri da record per il ‘Ronca City’ 3 contro 3

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