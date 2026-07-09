Ultimo da record | il nuovo tour parte con numeri impressionanti

Il nuovo tour di un artista italiano ha venduto 300.000 biglietti in mezz’ora, segnando un record. La vendita rapida conferma la forte domanda tra il pubblico e la popolarità dell’artista, considerato tra i più seguiti nel panorama musicale nazionale. Le prenotazioni sono state immediate e senza precedenti, riflettendo l’interesse crescente verso le sue esibizioni dal vivo. I dati sono stati comunicati dagli organizzatori senza ulteriori dettagli sui singoli eventi o date specifiche.

, 300mila biglietti venduti in mezz’ora. Ultimo continua a infrangere ogni pronostico. A ogni annuncio di un nuovo tour, il cantautore romano conferma di essere uno degli artisti più amati della musica italiana e, ancora una volta, i numeri parlano da soli. Per il prossimo tour negli stadi sono stati venduti 300mila biglietti in appena 30 minuti, un risultato straordinario che testimonia il legame fortissimo tra l’artista e il suo pubblico. Una corsa ai ticket che ha visto migliaia di fan collegati contemporaneamente, pronti ad assicurarsi un posto per uno degli appuntamenti musicali più attesi dei prossimi anni. Leggi anche Dune – Parte... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ultimo da Record: Incasso Shock a Tor Vergata!

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