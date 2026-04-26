Guardiola da record poi il bivio | l’ultimo anno al City o portare l’Italia ai Mondiali
L’allenatore ha raggiunto un nuovo record con quattro finali consecutive di FA Cup, un risultato mai ottenuto prima nella storia del calcio inglese. Ora si trova di fronte a una scelta importante: rimanere nel club per un altro anno o accettare l’incarico di guidare la nazionale italiana ai prossimi Mondiali. La decisione riguarda il suo futuro e potrebbe influenzare sia il club che la rappresentativa nazionale.
Quattro finali consecutive di FA Cup. Non era mai successo nella storia del calcio inglese. E Pep Guardiola, dopo la vittoria sul Southampton in semifinale, se l’è goduta con il sorriso di chi sa di aver scritto un’altra pagina: «Non era mai successo eh? Nemmeno nell’impero romano vero? È qualcosa di fenomenale». La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla decima stagione inglese del catalano, quella che doveva essere la stagione della crisi e si sta trasformando nella stagione della resurrezione. I numeri in FA Cup sono da capogiro: più vittorie di tutti (45), più gol segnati (159), più clean sheet (28) e ovviamente più finali (5), di cui quattro consecutive — cosa mai successa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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