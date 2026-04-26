L’allenatore ha raggiunto un nuovo record con quattro finali consecutive di FA Cup, un risultato mai ottenuto prima nella storia del calcio inglese. Ora si trova di fronte a una scelta importante: rimanere nel club per un altro anno o accettare l’incarico di guidare la nazionale italiana ai prossimi Mondiali. La decisione riguarda il suo futuro e potrebbe influenzare sia il club che la rappresentativa nazionale.

Quattro finali consecutive di FA Cup. Non era mai successo nella storia del calcio inglese. E Pep Guardiola, dopo la vittoria sul Southampton in semifinale, se l’è goduta con il sorriso di chi sa di aver scritto un’altra pagina: «Non era mai successo eh? Nemmeno nell’impero romano vero? È qualcosa di fenomenale». La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla decima stagione inglese del catalano, quella che doveva essere la stagione della crisi e si sta trasformando nella stagione della resurrezione. I numeri in FA Cup sono da capogiro: più vittorie di tutti (45), più gol segnati (159), più clean sheet (28) e ovviamente più finali (5), di cui quattro consecutive — cosa mai successa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola da record, poi il bivio: l’ultimo anno al City o portare l’Italia ai Mondiali

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