Un attacco online ha preso di mira il regista dopo che ha scelto un’attrice di pelle scura per interpretare Elena di Troia nel suo nuovo film. La discussione si concentra sui cambiamenti nelle caratteristiche dei personaggi classici, con commenti diffusi sui social media. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulle rappresentazioni culturali e le scelte di casting nel cinema contemporaneo.

Siamo in quel punto del ferro di cavallo dove quelli che qualche mese fa ridevano di chi insultava Emeral Fennell perché, nel suo “Cime Tempestose”, Heatcliff non era un orfanello nero ma un australiano alto due metri, oggi insultano Christopher Nolan perché ha fatto interpretare a un’attrice nera, Lupita Nyong’o, Elena di Troia. Semplificheremo parlando di woke, parola che detesto, ma almeno ci capiamo: c’è qualcosa di più woke del dire che una certa parte in un film deve essere interpretata da un attore di una certa etnia o di un certo sesso? Negli anni abbiamo dovuto assistere a uno spettacolo penoso fatto di scuse e disoccupazione,... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’epica di una nuova guerra culturale scatenata dalla Elena nera di Nolan

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Siete troppo giovani, non ricordate l'antico Carosello del pulcino nero. La Lupita va benissimo nel ruolo di Elena dalle bianche braccia. Come Calimero, lei non è nera, solo un po' fuligginosa... https://t.co/uPLh3HOPzd x.com

Perché le critiche a The Odyssey di Nolan vanno molto più in profondità di semplici opinioni superficiali di internet reddit