Due sorelle hanno condiviso pubblicamente il loro percorso di transizione, sottolineando la necessità di una rivoluzione culturale che coinvolga le famiglie. La loro testimonianza evidenzia temi di identità, famiglia e libertà, evidenziando il valore del coraggio nel vivere la propria verità. La loro storia continua a essere fonte di ispirazione, portando avanti un messaggio di apertura e accoglienza.

Una storia di coraggio, famiglia e libertà che continua a ispirare. Ci sono storie che parlano di identità, ma soprattutto di famiglia, amore e coraggio. Quella di Erika ed Elena Galassi è una di queste. Originarie di Molfetta, le due sorelle pugliesi hanno affrontato il proprio percorso di affermazione di genere quando in Italia, e soprattutto nel Mezzogiorno, affrontare apertamente questi temi era ancora molto difficile. Oggi vivono in due città diverse: Erika è tornata a Bisceglie dopo i lunghi anni trascorsi a Roma. Il rientro in Puglia è stato dettato dalla volontà di assistere i genitori negli ultimi anni della loro vita. Elena, invece, vive nella Capitale, dove lavora come make-up artist. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Erika ed Elena Galassi, due sorelle unite dalla transizione: ‘Serve una rivoluzione culturale che parta dalle famiglie’

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