L' ennesima prova di forza di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha vinto il terzo set contro Novak Djokovic, conducendo 2-0 e 30-15 sul servizio dell’avversario. Sinner ha mantenuto pressione da fondo campo, mentre Djokovic si è trovato in difficoltà sulla diagonale di rovescio, una delle sue armi principali. La partita prosegue con Sinner in vantaggio nel set.

Jannik Sinner è sopra 2-0 nel terzo set, 30-15 sul servizio di Novak Djokovic e continua a spingere da fondocampo. Il serbo è incatenato sulla diagonale di rovescio, il gioiello della sua corona del tennis mondiale. È anche un po’ fuori dal campo, si deve inventare un rovescio lungolinea profondo e angolatissimo per uscire dallo scambio che Sinner non riesce a controllare, tirando fuori. Il pubblico lo acclama, lui fa un sorriso amaro, al cambio di campo si toglie persino il cappello. Si sarebbe mai immaginato Djokovic di trovarsi sul Centrale di Wimbledon con il pubblico a favore che lo incita, come se fosse un Arthur Fery qualsiasi, sotto due set e break in una semifinale? Questo è stato il simbolo della partita e soprattutto della prestazione di Jannik Sinner, e anche un po’ dello status che ha raggiunto negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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