Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali di Wimbledon, vincendo in tre set contro un avversario tedesco. Ha dichiarato di aver servito meglio rispetto alle precedenti partite e ha commentato il secondo set, dicendo che avrebbe potuto finire diversamente. Durante l’incontro, è stato anche interpellato sul caldo, senza ulteriori dettagli forniti. Attualmente, il tennista è in corsa per proseguire nel torneo sui campi di erba londinesi.

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo è riuscito a regolare il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set e può così proseguire il proprio cammino sull’erba più iconica del mondo, dove sta giocando da campione del mondo. Il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo venerdì 10 luglio per affrontare il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “ Struff è un giocatore difficile da affrontare, merita tutto quello che ha ottenuto in carriera, anche fuori dal campo è una persona eccezionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner: “Ho servito meglio, il secondo set poteva finire diversamente”. E all’ennesima domanda sul caldo…

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Jannik Sinner returns to Centre Court! | Full Walkout | Wimbledon 2026

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