La chiglia della settima nave della classe Oasis di Royal Caribbean è stata posata presso i cantieri di Saint-Nazaire, in Francia. L’evento si è svolto negli ultimi giorni e rappresenta una fase iniziale della costruzione della nave, che sarà destinata ai viaggi nei Caraibi. La nuova imbarcazione seguirà il percorso delle precedenti della stessa classe, con destinazione finale i mari dei Caraibi.

È stata posata nei giorni scorsi presso i Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia, la chiglia della settima nave della classe Oasis di Royal Caribbean. L’evento segna ufficialmente l’inizio dell’assemblaggio di questa nuova nave (il cui nome verrà reso noto a breve) e dà il via all’iter di due anni di lavori in vista del suo debutto previsto per il 2028. Durante la cerimonia, nel bacino di carenaggio, i team di Royal Caribbean e dei Chantiers de l’Atlantique hanno posato uno strato di monete appena coniate sotto la chiglia, storica tradizione marinara che celebra l’inizio del viaggio della nave in qualità di auspicio di buona fortuna per la nave stessa, il suo equipaggio e i futuri ospiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Legend of the Seas’. Dal Mediterraneo al sogno dei Caraibi

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