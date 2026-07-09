Dal 21 agosto al 3 settembre, sarà attivo un collegamento ferroviario tra Taranto e Roma via Bari, in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La Regione Puglia ha comunicato che, a seguito di accordi con Trenitalia, il servizio sarà garantito durante questo periodo. Il treno partirà dalla stazione di Taranto e arriverà a Roma, passando per Bari, con corse programmate secondo un calendario specifico.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “A seguito delle intese di questi giorni con Trenitalia, sarà assicurato alla città di Taranto, durante i Giochi del Mediterraneo, un nuovo collegamento Taranto – Roma – via Bari, nel periodo che va dal 21 agosto al 3 Settembre 2026 – esordisce il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Questo è un passaggio importante per Taranto e per la Puglia che accoglieranno nelle prossime settimane migliaia di persone per una delle manifestazioni sportive più importanti del Paese. Allo stesso tempo – prosegue Decaro – chiediamo però che questo collegamento resti stabile anche dopo i Giochi, prevedendo anche le condizioni di “servizio a mercato” come richiesto da Trenitalia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Noinotizie.it - Treni: Taranto-Roma via Bari, collegamento in occasione dei Giochi del Mediterraneo Dal 21 agosto al 3 settembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL RICCO TRAFFICO DELLA CASERTA/FOGGIA nella stazione di Benevento [Gennaio-Febbraio-Marzo 2026].

Notizie e thread social correlati

Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: in vendita i biglietti per l’inaugurazione In programma il 21 agostoI biglietti per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto il 21 agosto sono andati rapidamente esauriti.

Giochi del Mediterraneo, due Frecciarossa in più per arrivare da Roma a TarantoIn occasione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha aggiunto due collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto.

Temi più discussi: Abbiamo ceduto al ricatto: la Regione paga 1,5 mln per il Frecciarossa Taranto-Roma. L'ira di Decaro: Al Nord non succede; Frecciarossa Taranto-Roma, I tarantini pagano il servizio tre volte. È inaccettabile; Freccia Taranto-Roma, l’amarezza di Decaro: Abbiamo ceduto al ricatto del governo pagando il treno; Frecciarossa Taranto-Roma, Decaro: La Regione costretta a pagare 1,5 milioni. È un ricatto.

Il frecciarossa Taranto-Roma è partito all’alba Prima fermata Metaponto: arrivo quattro minuti prima del previstoIl treno è partito dalla stazione di Taranto alle 5,05 dopo esservi arrivato ieri alle 23,58. Partenza perfettamente puntuale. A Metaponto arrivo previsto alle 5,33 ed arrivo effettivo alle 5,29: inso ... noinotizie.it

Senza treni, in pullman per Roma. E Taranto rischia l'isolamentoNiente treni per Roma fino al 27 settembre, l'altra soluzione, in aereo, non è sostenibile. Se si vuole prenotare un Ryanair per lunedì 22, siamo già oltre i 300 euro, sola andata. Stesso prezzo ... rainews.it