Treni | Taranto-Roma via Bari collegamento in occasione dei Giochi del Mediterraneo Dal 21 agosto al 3 settembre

Da noinotizie.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 21 agosto al 3 settembre, sarà attivo un collegamento ferroviario tra Taranto e Roma via Bari, in occasione dei Giochi del Mediterraneo. La Regione Puglia ha comunicato che, a seguito di accordi con Trenitalia, il servizio sarà garantito durante questo periodo. Il treno partirà dalla stazione di Taranto e arriverà a Roma, passando per Bari, con corse programmate secondo un calendario specifico.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “A seguito delle intese di questi giorni con Trenitalia, sarà assicurato alla città di Taranto, durante i Giochi del Mediterraneo, un nuovo collegamento Taranto – Roma – via Bari, nel periodo che va dal 21 agosto al 3 Settembre 2026 – esordisce il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Questo è un passaggio importante per Taranto e per la Puglia che accoglieranno nelle prossime settimane migliaia di persone per una delle manifestazioni sportive più importanti del Paese. Allo stesso tempo – prosegue Decaro – chiediamo però che questo collegamento resti stabile anche dopo i Giochi, prevedendo anche le condizioni di “servizio a mercato” come richiesto da Trenitalia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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