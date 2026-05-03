Sicurezza Forza Italia | Rissa a Riccione serve potenziamento concreto delle forze dell’ordine

A Riccione si è verificato un episodio di rissa in Piazzale Roma, nel centro di Viale Ceccarini, come riportato dal capogruppo di Forza Italia. La vicenda ha coinvolto anche un agente delle forze dell’ordine. La notizia è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, evidenziando la necessità di un potenziamento concreto delle forze di sicurezza sul territorio. La dinamica dei fatti non è ancora stata dettagliatamente ricostruita.

Un grave episodio di cronaca si sarebbe verificato a Riccione. A segnalarlo è il capogruppo di Forza Italia a Riccione, Andrea Dionigi Palazzi: "na rissa avvenuta in Piazzale Roma, nel cuore di Viale Ceccarini, che ha visto anche il coinvolgimento di un agente delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Sicurezza, la Uil sul controllo di vicinato: "Non può e non deve sostituire il ruolo delle forze dell'ordine"“In merito al ‘controllo del vicinato’ una possibile risposta ai problemi di sicurezza, riteniamo necessario esprimere una posizione chiara. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rissa in viale Ramazzini, Forza Italia attacca: Zona franca, serve sicurezza subito; Verso le elezioni amministrative. I partiti presentano le liste. Avs punta su Masi, la Lega su Meini; Degrado in Viale Ramazzini: Risse e spaccio, non ne possiamo più; 25 aprile, polemica a Brisighella. Forza Italia sostiene il sindaco: L'ANPI attuale non ha più titoli per parlare. Sicurezza, Forza Italia: Rissa a Riccione, serve potenziamento concreto delle forze dell’ordineUn grave episodio di cronaca si sarebbe verificato a Riccione. A segnalarlo è il capogruppo di Forza Italia a Riccione, Andrea Dionigi Palazzi: na rissa avvenuta in Piazzale Roma, nel cuore di Viale ... riminitoday.it Riccione, bagarre durante manifestazione dello street food: agente ferito, Forza Italia indignataAndrea Dionigi Palazzi: La sicurezza elemento imprescindibile per la qualità dell’offerta turistica e per la serenità della comunità ... altarimini.it Una condanna definitiva rimasta in freezer per cinque anni e adesso non più eseguibile. È lo straordinario caso di Francantonio Genovese, ex parlamentare del Pd, poi passato in Forza Italia e poi ancora all’Mpa, arrestato nel 2014 per l’inchiesta sulla gestion - facebook.com facebook L’omaggio di Forza Italia al suo leader Antonio Tajani. Una vita dedicata a combattere per la libertà. x.com