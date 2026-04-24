Valditara sul Decreto sicurezza | Norme di buon senso per tutelare cittadini docenti e forze dell’ordine

Oggi è stato approvato definitivamente il Decreto sicurezza. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha commentato il provvedimento, affermando che contiene norme di buon senso pensate per tutelare cittadini, docenti e forze dell’ordine. La dichiarazione è arrivata poco dopo l’approvazione, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La notizia riguarda un provvedimento legislativo che coinvolge diversi ambiti della sicurezza e dell’istruzione.