Il rapporto tra Remco Evenepoel e Patrick Lefevere si è concluso con tensioni, dopo anni di collaborazione nella squadra belga. Evenepoel ha cambiato team, mentre Lefevere ha dichiarato che il divorzio era inevitabile. La separazione ha lasciato strascichi pubblici, con Lefevere che ha commentato in modo deciso sulla fine del rapporto. La squadra Soudal Quick-Step non è più coinvolta, e entrambi sono ora in situazioni professionali diverse.

Roma, 11 luglio 2026 - La Soudal Quick-Step è ormai il passato per entrambi, perché uno ha cambiato squadra e l'altro è in 'pensione': eppure, tra Remco Evenepoel e Patrick Lefevere la lunga militanza in comune nella formazione belga non è finita bene e oggi di questo divorzio turbolento si vedono ancora gli strascichi. Le dichiarazioni di Lefevere su Evenepoel. Tutto nasce dallo sfogo di Evenepoel dopo la tappa 6 del Tour de France 2026, quella che aveva nel suo menù il Col d'Aspin e il Col du Tourmalet: nel mirino il compagno di squadra Florian Lipowitz, reo a detta del fuoriclasse delle cronometro di non averlo aiutato nello sprint finale per accaparrarsi il terzo posto provando a battere Isaac Del Toro nel giorno del trionfo di Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lefevere sul caso Evenepoel-Lipowitz: "Era scritto nelle stelle che succedesse"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Remco Evenepoel si scaglia sul compagno Lipowitz: “Avevo tirato 30 km per lui…”. Polemica feroce al Tour de FranceRemco Evenepoel ha accusato il compagno di squadra Lipowitz di non averlo aiutato durante la salita del Tourmalet, dopo aver speso 30 km in suo...

“Evenepoel è il macho alfa per eccellenza”. Lefevere senza freni, poi l’affondo: “Volevi uno stipendio più alto…”Una lite tra ciclisti della squadra Red Bull-BORA-hansgrohe si è verificata due giorni fa, dopo che Remco Evenepoel ha accusato Florian Lipowitz di...

Temi più discussi: Tour de France 2026, Remco Evenepoel: Voglio vincere una tappa, la cronosquadre e conquistare la Maglia Gialla con la squadra. Sia io che Lipowitz vogliamo salire sul podio; Pogacar in maglia gialla, Vingegaard sprofonda a 2'42'': la classifica; Pogacar dominerà ancora? Quante tappe vinceranno gli italiani? Le 10 domande al Tour.

Tour de France 2026, Patrick Lefevere sulle frizioni tra Evenepoel e Lipowitz: Era scritto nelle stelle, Remco è il maschio alfa per eccellenza x.com

Lefevere sul caso Evenepoel-Lipowitz: Era scritto nelle stelle che succedesseL'ex dirigente della Soudal Quick-Step attacca il suo vecchio pupillo: Remco è così. È andato alla Red Bull-Bora-Hansgrohe per uno stipendio più alto, ma da noi era leader unico ... msn.com

Lefevere su Evenepoel: Ci ha lasciati per l'ingaggio, accetti il rovescio della medagliaL'ex manager della Soudal Quickstep ha commentato le tensioni in casa RedBull innescate dalle dichiarazioni di Remco Evenepoel ... it.blastingnews.com