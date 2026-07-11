Una lite tra ciclisti della squadra Red Bull-BORA-hansgrohe si è verificata due giorni fa, dopo che Remco Evenepoel ha accusato Florian Lipowitz di non averlo assistito durante una tappa con il Tourmalet. Il team manager ha commentato ironicamente, paragonando Evenepoel a un “macho alfa” e criticando il suo desiderio di ricevere uno stipendio più alto. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti interni alla squadra.

Un paio di giorni fa è scoppiata una forte lite in seno alla Red Bull-BORA-hansgrohe, dopo che Remco Evenepoel aveva accusato Florian Lipowitz di non averlo aiutato durante il tappone che prevedeva il Tourmalet. La prima frazione di montagna del Tour de France è stata dominata dallo sloveno Tadej Pogacar e il belga non ha avuto modo di controbattere, chiudendo con un distacco di tre minuti dal Campione del Mondo e lamentandosi poi del mancato apporto da parte del compagno di squadra. Il modulo a due capitani studiato dalla formazione sponsorizzata dalla nota azienda austriaca di bevande non sembra produrre i risultati sperati, anche se... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Evenepoel è il macho alfa per eccellenza”. Lefevere senza freni, poi l’affondo: “Volevi uno stipendio più alto…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump senza freni: “Prima l’Iran, poi Cuba”. L’affondo del presidente Usa su guerra e scenari globaliDurante un intervento al Forum Club di West Palm Beach, in Florida, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso chiaramente le sue posizioni sulla...

Giulio Pellizzari pimpante: “Gamba buona, me la potevo giocare”. Poi l’affondo: “Nessuno tocca i freni e si cade”Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, Giulio Pellizzari si è distinto per la sua prestazione atletica, dichiarando di sentirsi in forma e...

Evenepoel è il macho alfa per eccellenza. Lefevere senza freni, poi l’affondo: Volevi uno stipendio più alto…Un paio di giorni fa è scoppiata una forte lite in seno alla Red Bull-BORA-hansgrohe, dopo che Remco Evenepoel aveva accusato Florian Lipowitz di non ... oasport.it

LITI IN CASA RED BULL BORA. IL PRIMO ATTO SI CHIUDE CON UNA TREGUA: QUANTO DURERA'?I diverbi in casa Red Bull-BORA-Hansgrohe, che hanno come protagonisti Evenepoel e Lipowitz, si sono risolti e, per il momento, sembra concluso il primo atto di una storia che potrebbe andare avanti f ... tuttobiciweb.it