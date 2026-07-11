Evenepoel è il macho alfa per eccellenza Lefevere senza freni poi l’affondo | Volevi uno stipendio più alto…

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una lite tra ciclisti della squadra Red Bull-BORA-hansgrohe si è verificata due giorni fa, dopo che Remco Evenepoel ha accusato Florian Lipowitz di non averlo assistito durante una tappa con il Tourmalet. Il team manager ha commentato ironicamente, paragonando Evenepoel a un “macho alfa” e criticando il suo desiderio di ricevere uno stipendio più alto. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti interni alla squadra.

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Un paio di giorni fa è scoppiata una forte lite in seno alla Red Bull-BORA-hansgrohe, dopo che Remco Evenepoel aveva accusato Florian Lipowitz di non averlo aiutato durante il tappone che prevedeva il Tourmalet. La prima frazione di montagna del Tour de France è stata dominata dallo sloveno Tadej Pogacar e il belga non ha avuto modo di controbattere, chiudendo con un distacco di tre minuti dal Campione del Mondo e lamentandosi poi del mancato apporto da parte del compagno di squadra. Il modulo a due capitani studiato dalla formazione sponsorizzata dalla nota azienda austriaca di bevande non sembra produrre i risultati sperati, anche se... 🔗 Leggi su Oasport.it

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