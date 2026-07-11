Leao-Tottenham nessun contatto | si complica la cessione in casa Milan

Rafael Leao non ha ancora lasciato il Milan, ma le trattative per la sua cessione sembrano complicarsi. Attualmente, non ci sono contatti concreti tra il club e altri club per il trasferimento del calciatore. La situazione rimane ancora incerta, senza sviluppi ufficiali o accordi raggiunti. La partenza di Leao dal club non è stata confermata, anche se il suo futuro lontano dal Milan resta possibile.

Il futuro di Rafael Leao appare lontano dal Milan, ma al momento non sembrano esserci trattative concrete per la cessione del calciatore. Leao ad un passo dall’addio dal Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il portoghese ha più volte affermato di voler salutare i rossoneri in vista della stagione che sta per prendere il via, con il Milan pronto a lasciarlo partire per avere a disposizione il denaro necessario a nuovi colpi (vedi il sogno Alajbegovic). L’infortunio di Pulisic, poi, complica i piani rossoneri sulla trequarti. Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, però, non ci sarebbero trattative per la cessione di Leao al Tottenham, squadra che, appariva interessata al cartellino della punta classe 1999. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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