Ramos Juventus si complica la corsa al portoghese | contatto tra il Milan e Jorge Mendes fissato anche il prezzo

La Juventus sta seguendo con attenzione le trattative di mercato relative a Ramos, attaccante del PSG e obiettivo del Milan. Nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti tra il club rossonero e il rappresentante Jorge Mendes, con l’intento di definire un accordo. Il prezzo fissato per l’attaccante portoghese si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che la società milanese sta cercando di negoziare. La situazione sembra complicarsi per la Juventus, che monitora da vicino gli sviluppi.

di Luca Fioretti Ramos Juventus: la dirigenza osserva le manovre del club rossonero per l’attaccante del PSG, valutato 35 milioni sul mercato estivo. Il mercato estivo si accende prepotentemente sull’asse caldo Parigi-Milano per rinforzare i reparti offensivi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Gonçalo Ramos è il nome ripetuto più volte nei fitti colloqui intercorsi tra il procuratore Jorge Mendes e i vertici del Milan. L’attaccante portoghese può diventare un’opzione molto concreta per la formazione rossonera. Il ragazzo è attualmente legato al prestigioso club francese da un contratto in scadenza nel 2028, ma potrebbe finire sul mercato per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ramos Juventus, si complica la corsa al portoghese: contatto tra il Milan e Jorge Mendes, fissato anche il prezzo Notizie correlate Bernardo Silva-Juventus: contatto Mendes, il portoghese riflette sull’addio al CityBernardo Silva mette la Juventus in cima alla lista delle riflessioni per il post-Manchester City, aprendo ufficialmente la crisi diplomatica con la... Calciomercato Milan, Mendes ha proposto Gonçalo Ramos: contatto diretto con CardinaleIl Milan continua a guardarsi intorno per trovare centravanti in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo nella stagione 2026/2027. Panoramica sull’argomento Si parla di: Juventus, si complica la pista Kolo Muani? Il Liverpool sull’attaccante francese. Juventus, Kolo Muani si complica: rispunta ZirkzeeLa Juventus continua a tenere viva la pista Randal Kolo Muani, ma il percorso verso Torino si fa sempre più accidentato. L’attaccante francese resta in cima alla lista dei desideri bianconeri per ... calciomercato.com Juventus, Bernardo Silva si complica: il PSG entra nella corsa per il portogheseIl mercato estivo deve ancora aprire ufficialmente, ma alcune delle grandi manovre stanno già iniziando a delinearsi. Tra i nomi più ambiti della prossima sessione potrebbe esserci Bernardo Silva, ... it.blastingnews.com