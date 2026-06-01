Rafael Leao sta considerando di lasciare il Milan durante questa finestra di mercato estiva. Le trattative tra l’esterno e il club sono ancora in corso, ma si registra un rallentamento nelle negoziazioni. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane, con il giocatore che sta valutando le proprie opzioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da parte delle parti coinvolte.

le strade di Rafael Leao e del Milan sembrano destinate a separarsi in questa sessione estiva di calciomercato. Il talento portoghese ha scosso l’ambiente rossonero con dichiarazioni pesanti, confermando la sua chiara volontà di cambiare aria. Parole che costringono il club a rivisitare completamente la trequarti per la prossima stagione. Le parole di Leao scuotono i rossoneri. La frattura si è consumata pubblicamente attraverso le parole dello stesso esterno. Il numero 10 rossonero ha infatti dichiarato di aver dato tutto quello che poteva in questi anni a Milano, sottolineando il desiderio di provare una nuova sfida in un altro campionato per competere ai massimi livelli europei. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Calciomercato Milan, il futuro di Rafael Leao si complica: l’esterno riflette sull’addio

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Calciomercato Milan Futuro di Leao e Nuovi Obiettivi

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