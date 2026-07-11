Leao parla Fabrizio Romano | Proposto al Tottenham ma la pista non si scalda
Rafael Leao è stato proposto al Tottenham, ma secondo Fabrizio Romano, la trattativa non sta avanzando. Il nome del giocatore è tornato a circolare come possibile trasferimento, ma al momento non ci sono segnali di un’accelerazione o di un interesse concreto da parte del squadra inglese. Romano ha confermato che la pista non si sta riscaldando e che non ci sono sviluppi imminenti.
Il nome di Rafael Leao continua a rimbalzare tra le indiscrezioni di mercato internazionali, ma a fare chiarezza sullo stato reale delle cose ci ha pensato Fabrizio Romano, tra i giornalisti più seguiti in materia di trasferimenti. L’attaccante portoghese, reduce da mesi di voci e accostamenti, resta uno dei profili più chiacchierati a livello europeo, complice la sua capacità di incidere nelle partite che contano. L’aggiornamento sul Tottenham. Secondo quanto riferito da Romano, il nome di Leao sarebbe stato effettivamente proposto al Tottenham, ma allo stato attuale non esisterebbero i presupposti per parlare di una trattativa realmente avviata. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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