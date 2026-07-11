Leao parla Fabrizio Romano | Proposto al Tottenham ma la pista non si scalda

Notizia in breve

Rafael Leao è stato proposto al Tottenham, ma secondo Fabrizio Romano, la trattativa non sta avanzando. Il nome del giocatore è tornato a circolare come possibile trasferimento, ma al momento non ci sono segnali di un’accelerazione o di un interesse concreto da parte del squadra inglese. Romano ha confermato che la pista non si sta riscaldando e che non ci sono sviluppi imminenti.