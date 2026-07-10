Rafael Leão potrebbe lasciare il Milan durante questa finestra di mercato. Dopo aver concluso il Mondiale contro la Spagna, l’attaccante si sta riposando prima di tornare in campo con la squadra. Sul suo futuro, si parla di un possibile trasferimento al Tottenham, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il club rossonero non ha ancora annunciato ufficialmente la cessione del giocatore. La trattativa resta in fase di valutazione tra le parti coinvolte.

Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato è Rafael Leão. L'attaccante è uscito dal Mondiale contro la Spagna e ora si sta riposando prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione. promowebapp Da capire se li farà con il Diavolo o con un'altra squadra. In questi ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse del Tottenham, squadra che gioca in Premier League, che ha affidato la squadra a De Zerbi e ha chiuso il grande colpo Tonali per il centrocampo. Ecco gli aggiornamenti in merito dal giornalista Fabrizio Romano tramite il suo canale 'YouTube': "Gakpo è un desiderio del Tottenham ma dipende dal Liverpool che al momento non sta aprendo alla cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leão verso la cessione, c'è la pista Tottenham? Romano fa chiarezza sulla situazione

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Argomenti più discussi: Leao, non c’è solo il Barcellona: si scatena l’asta; Leao via dal Milan, ha detto sì a un club di Premier. Dopo 200 milioni spesi è pronta la reunion; Milan-Leao, è finita: il Diavolo fa il prezzo, servono almeno 60 milioni; Il Newcastle saluta Tonali: La seconda cessione più remunerativa nella storia del club.

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