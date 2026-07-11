Gli studenti di Lodi hanno ottenuto voti distribuiti su più indirizzi di studio, con una maggiore concentrazione nei licei classici. La presenza di voti è aumentata anche in scuole tecniche e professionali, tra cui l’odontotecnico e il settore turistico, inclusi indirizzi serali. La fascia di voti medi si è ridotta rispetto alle passate sessioni, con meno studenti che raggiungono i punteggi più alti o più bassi.

Lodi più concentrate nei licei classici ma "spalmate" su indirizzi diversi e anche in scuole dove non se ne vedevano da anni, tecnici e professionali inclusi, dall’odontotecnico Correnti al turistico Bertarelli, anche serale. Voti che si polarizzano nelle fasce dal 90 in su e - soprattutto - dal 70 in giù: sembra contrarsi più degli anni passati la fascia media. In attesa delle statistiche ministeriali che chiudono il capitolo maturità 2026, sono le due tendenze che emergono sui tabelloni delle scuole superiori milanesi. A influire anche i nuovi criteri per i punti bonus (solo tre anziché 5 e con l’asticella che si è alzata dal 90 in su) "Poche eccellenze, solo sue lodi, e il 65% è sotto l’80: anche da noi manca un po’ la fascia media sì – conferma dal Carducci il professore Antonio Galli, collaboratore del dirigente –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le sorprese della Maturità. Lodi “spalmate“ su più indirizzi. Tra i voti si restringe la fascia media

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