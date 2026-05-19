A Parma, il parco auto si presenta più giovane rispetto alla media regionale, con veicoli di età inferiore rispetto ad altre province dell’Emilia-Romagna. In alcune zone vicine, invece, si registrano percentuali più elevate di veicoli con più di dieci anni, segnalando un invecchiamento più marcato. La distribuzione dell’età delle auto varia da provincia a provincia, influenzata da diversi fattori economici e di mercato. Questi dati emergono da un’analisi recente delle flotte circolanti nella regione.

? Punti chiave Perché il parco auto di Parma non invecchia come quello vicino?. Quali province emiliane registrano invece l'invecchiamento più preoccupante dei veicoli?. Come influisce questo ricambio costante sulla sicurezza stradale del territorio?. Cosa rivelano questi dati sulle abitudini economiche delle famiglie parmensi?.? In Breve Età media auto Parma 11 anni e 10 mesi contro 12 anni e 4 della regione.. Piacenza registra l'anzianità più alta con 13 anni e 2 mesi di media.. Modena registra un invecchiamento del parco auto pari al 4% in dodici mesi.. Parma e Ferrara mantengono stabili i dati rispetto all'anno precedente.. Le auto in circolazione nella provincia di Parma hanno un’età media di 11 anni e 10 mesi, secondo i dati pubblicati da Facile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma tra le prime in regione: le auto sono più giovani della media

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