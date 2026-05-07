Il prossimo iPhone 18 Pro introdurrà un aggiornamento alla Dynamic Island, che si ridurrà di dimensioni. La modifica comporterà uno spostamento esatto della funzionalità, influenzando la disposizione generale del display. Il nuovo design prevede un’area più compatta, consentendo di ampliare la superficie utile dello schermo rispetto ai modelli precedenti. Non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulla posizione precisa della Dynamic Island o sulle dimensioni finali.

? Cosa scoprirai Dove si sposterà esattamente la Dynamic Island nei nuovi modelli?. Come influirà il nuovo design sulla superficie utile del display?. Perché i sensori Face ID non possono ancora sparire del tutto?. Quale nuova tonalità sostituirà l'arancione della serie precedente?.? In Breve Le indiscrezioni di Davide Raia prevedono nuovi colori per la gamma iPhone 18.. La nuova tonalità sostituirà l'arancione presente sui modelli iPhone 17 Pro.. L'innovazione interesserà l'intera linea già dai primi mesi del prossimo anno.. La scomparsa totale dei sensori richiederà forse diverse generazioni di hardware.. Le indiscrezioni emerse il 6 maggio 2026 rivelano che gli iPhone 18 Pro e Pro Max presenteranno una Dynamic Island più contenuta rispetto ai modelli attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 18 Pro: la Dynamic Island si restringe per un display più ampio

New iPhone 18 Pro Leak Shows Apple’s Big Display Upgrade @Apple

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