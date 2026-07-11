Gli eurodeputati del campo largo hanno chiesto un’indagine sulla Fifa, concentrandosi su questioni di lavoro e sanità. La richiesta arriva dopo aver indicato queste tematiche come prioritarie. Nel frattempo, il dibattito interno si sposta sull’espulsione di Balogun, con le forze politiche che discutono le prossime mosse. La questione riguarda anche il settore calcistico, con un’attenzione particolare alle procedure disciplinari e alle sanzioni.

Dopo aver promesso di pensare a lavoro e sanità, gli eurodeputati del campo largo chiedono a Giovanni Malagò un’indagine sulla Fifa. Dal campo largo al campo di calcio. Ieri mattina le agenzie di stampa hanno diffuso un flash da collezione: «Mondiali 2026: eurodeputati M5s-Pd-Avs scrivono a Malagò: Figc chieda indagine etica Fifa». Per la serie, le grandi battaglie dell’opposizione che si candida a guidare una nazione del G7. Se fosse stato il primo aprile, questo lancio avrebbe concluso la sua parabola nel cestino. Certo, Donald Trump che rimette le squalifiche calcistiche, e lo svizzero Gianni Infantino che esegue, non sono stati un bello spettacolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le priorità di M5s, Pd e Avs: l’espulsione di Balogun

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