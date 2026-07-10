Caso Balogun gli eurodeputati M5S PD e AVS a Malagò | La Figc chieda un’indagine su Infantino Morace | Non può finire nel dimenticatoio

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli eurodeputati di M5S, PD e AVS hanno incontrato il presidente della Federcalcio per chiedere un’indagine sulla FIFA e il suo presidente, in relazione al caso Balogun. Morace, europarlamentare del M5S, ha dichiarato che il caso solleva dubbi sull’indipendenza delle procedure disciplinari dell’organizzazione internazionale. La richiesta di approfondimenti è stata condivisa anche da altri rappresentanti politici.

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“Il caso Balogun non può finire nel dimenticatoio perché solleva pesanti ombre sull’indipendenza e l’imparzialità delle procedure disciplinari della Fifa”, comincia così una nota dell’ex calciatrice Carolina Morace, oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “In una lettera inviata al presidente della Figc, Giovanni Malagò, da me promossa e cofirmata dai 32 europarlamentari di M5S, Pd e Avs, chiediamo che la Federazione promuova l’apertura di un’indagine indipendente da parte della Commissione Etica della Fifa”, scrive ancora Morace. Gli eurodeputati in questione hanno infatti chiamato in causa il presidente della Figc Giovanni Malagò sul caso ai Mondiali che ha fatto discutere il mondo intero per qualche giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Balogun, gli eurodeputati M5S, PD e AVS a Malagò: “La Figc chieda un’indagine su Infantino”. Morace: “Non può finire nel dimenticatoio”
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