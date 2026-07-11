Le Nostre Medaglie | il 14 luglio su Raisport il docufilm sulle Fiamme Gialle a Milano Cortina 2026

Il 14 luglio alle 19.20 su Raisport andrà in onda il docufilm “Le Nostre Medaglie”, dedicato alle Fiamme Gialle in vista di Milano Cortina 2026. È l’ultima opera del regista Mario Maellaro, prodotta da un'azienda non specificata. La trasmissione sarà visibile sul canale 58 del digitale terrestre.

Roma – E’ prevista per martedì 14 luglio 2026, ad ore 19.20 su Raisport (canale 58), la prima messa in onda TV del docufilm “ Le Nostre Medaglie ”, l’ultima opera del regista Mario Maellaro prodotta da A.F. Project srl in collaborazione con il Centro Sportivo della Guardia di Finanza. Il docufilm, della durata complessiva di 37 minuti, celebra i successi delle Fiamme Gialle ai recenti Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 attraverso le emozionanti, ed indimenticabili, immagini girate sui campi di gara alternate alle testimonianze dirette dei protagonisti di una delle pagine più luminose nella storia del Centro Sportivo della Guardia di Finanza e dello sport italiano. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salone Internazionale del Libro, le Fiamme Gialle presentano il libro “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925 – 2025”Durante la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà venerdì 15 maggio alle 17, le Fiamme Gialle presenteranno...

Fiamme Gialle nelle aree di servizio: registrate 13 violazioni su 47 controlliDurante i controlli svolti nelle aree di servizio, le forze di polizia hanno verificato un totale di 47 esercizi, riscontrando 13 violazioni.

Temi più discussi: Italia in forze ai Mondiali universitari: i nostri a caccia delle medaglie; Le imprese olimpiche delle Fiamme Gialle su Rai Sport con Le nostre Medaglie; Le Nostre Medaglie: il 14 luglio su Raisport il docufilm sulle Fiamme Gialle a Milano Cortina 2026; Martedì 14 luglio la prima tv di Le Nostre Medaglie, poi subito su RaiPlay.

Oggi pioggia di medaglie agli europei juniores di nuoto, per i nostri ragazzi italiani e le nostre ragazze italiane braviiiii e braveeeee x.com

Le Nostre Medaglie martedì 14 luglio su RaisportLe Nostre Medaglie martedì 14 luglio su Raisport: il nuovo docufilm del regista Mario Maellaro dedicato ai successi delle Fiamme Gialle ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. corrierenazionale.it

[Searching] TH11 quasi maxato | Livello 105 | Emily | livello clan+2 | attivo e cordiale reddit

Perché non ha senso paragonare il record dell’Italia a Milano Cortina con le medaglie di LillehammerL’Italia ha superato il massimo di medaglie vinte ai Giochi invernali nella storia, ma paragonare epoche storiche così diverse è sempre un errore. Da alcuni anni è scoppiata la moda-gioco del ... fanpage.it