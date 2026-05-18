Fiamme Gialle nelle aree di servizio | registrate 13 violazioni su 47 controlli

Da padovaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli svolti nelle aree di servizio, le forze di polizia hanno verificato un totale di 47 esercizi, riscontrando 13 violazioni. La questione dei prezzi del carburante continua a essere al centro dell'attenzione, con molti automobilisti preoccupati per le spese crescenti. Le verifiche sono state condotte per verificare eventuali irregolarità legate alle pratiche di vendita e alla conformità alle norme vigenti. Nessun dettaglio sui tipi di infrazioni o sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato ufficialmente.

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Il caro carburante non sta facendo dormire sonni tranquilli tutti coloro che possiedono un mezzo di locomozione. E alla luce dei recenti aumenti di prezzo registrati sull’intero territorio nazionale per via delle tensioni geopolitiche internazionali, le Fiamme Gialle di Padova hanno intensificato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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