Le persone che si rivolgono ai sindacati spesso lo fanno perché hanno subito decurtazioni salariali volontarie e cercano assistenza. Il ruolo dei sindacati è quello di tutelare i diritti dei lavoratori rispetto ai datori di lavoro e alle istituzioni, offrendo supporto legale e rappresentanza. La loro funzione principale consiste nel difendere gli interessi professionali, economici e sociali dei dipendenti, intervenendo in situazioni di controversia o in difesa di prerogative lavorative.

Chi si rivolge al "sindacato" lo fa perché, a fronte del pagamento volontario decurtato direttamente dalla busta paga, ha bisogno di aiuto. Il sindacato esiste per difendere gli interessi professionali, economici e sociali dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro e dello Stato e per dare appoggio ai suoi patrocinati. Per appoggio però non si intende che la mano di un sindacalista si appoggi sul seno di una hostess. Quello è un altro tipo di appoggio, non previsto, almeno che io sappia, da nessuno statuto sindacale. E infatti la hostess, che si era rivolta all'allora sindacalista per una questione lavorativa e del quale si era ritrovate le mani dentro la camicetta, lo ha denunciato per violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le mani nella camicetta non sono tutela del lavoratore

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