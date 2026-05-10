Incidente stradale per operatore 118 Uil Fp | Priorità alla tutela del lavoratore

Un incidente stradale ha coinvolto un operatore del 118 a Brindisi. La Uil Fp ha evidenziato la necessità di mettere al primo posto la tutela dei lavoratori, sottolineando l’importanza di garantire condizioni di sicurezza adeguate durante il servizio. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i colleghi e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale impegnato in servizio.

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