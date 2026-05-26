Ex Ac Boilers incontro in Regione con Ansaldo Energia | Tutela del lavoro e rilancio del sito sono le priorità

Notizia in breve

La Regione Puglia ha incontrato Ansaldo Energia per discutere dell’investimento nell’ex stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle. Durante l’incontro, è stato sottolineato che la tutela del lavoro e il rilancio del sito sono le priorità. La regione si è detta disponibile a supportare il percorso di investimento e sviluppo dell’area. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di intervento è stato comunicato.