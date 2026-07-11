Un uomo di 50 anni è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione dal Tribunale di Pesaro. La sentenza riguarda un episodio in cui ha legato le mani alla vittima con dello scotch e ha tentato di soffocarla con un cuscino. La decisione si basa sulle accuse di maltrattamenti, lesioni e stalking. La difesa era assistita da un avvocato.

Le legò le mani con lo scotch e provò a soffocarla con un cuscino. Giovedì il collegio del Tribunale di Pesaro ha condannato un 50enne pesarese, assistito dall’avvocato Matteo Mattioli, a 4 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni e stalking. Il pm aveva chiesto 6 anni. L’episodio più grave sarebbe avvenuto il 3 novembre 2025. Quella sera i due si trovavano nell’abitazione della donna. Dopo cena sarebbe scoppiato un litigio. Secondo il suo racconto, l’uomo avrebbe iniziato a brandire un paio di forbici minacciandola. Poi le avrebbe immobilizzato le mani avvolgendole con dello scotch e avrebbe cercato di soffocarla premendole un cuscino sul volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le legò le mani utilizzando lo scotch e provò a soffocarla con un cuscino. Condannato a 4 anni e 4 mesi

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