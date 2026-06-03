Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Volvara, in provincia di Torino, dopo aver tentato di strangolare e soffocare la moglie con un cuscino. La donna è rimasta viva grazie all’intervento della madre, che ha impedito che il gesto si concludesse in tragedia. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in carcere. La vicenda si è svolta nella giornata di ieri.

Torino, 3 giugno 2026 – Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Volvara, in provincia di Torino: avrebbe tentato di uccidere la moglie. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sarebbe tutto nato da una lite, l’ennesima tra i due coniugi. Domenica scorsa l’indagato avrebbe provato prima a strangolare la donna poi a soffocarla con un cuscino. La vittima sarebbe viva grazie all’aiuto dalla madre, convivente: è scappata dalla vicina di casa e chiamato i carabinieri. Solo il tempestivo intervento dei militari, che hanno immobilizzato e arrestato il 50enne, ha evitato la tragedia. Dai primi accertamenti tecnici e dalle testimonianze raccolte è emerso che il litigio sarebbe stato solo l'ultimo di una lunga serie, mai denunciata prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Volvara, tenta di strangolare la moglie e soffocarla con un cuscino. La donna è viva grazie alla madre

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