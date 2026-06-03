Volvera tenta di strangolare la moglie e soffocarla con un cuscino | salvata dalla madre lui arrestato

Un uomo a Volvera ha tentato di strangolare e soffocare la moglie con un cuscino durante una lite domestica. La donna è stata salvata dalla madre, che si trovava nell’abitazione. L’uomo è stato arrestato su disposizione delle autorità.

Ha cercato di uccidere la moglie strangolandola e poi soffocandola con un cuscino durante una lite in casa a Volvera, nel Torinese. La donna è riuscita a fuggire grazie all'intervento della madre convivente e si è rifugiata da una vicina. Arrestato un 51enne con l'accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cerca di strangolare la moglie e di soffocarla con un cuscino, salvata dalla madre che vive con loro

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