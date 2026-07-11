Notizia in breve

Il codirossone è un uccello di colore blu e arancione, considerato uno tra i più belli d’Italia. È strettamente imparentato con il passero solitario, citato nella poesia di Leopardi. Le sue foto sono state condivise online, evidenziando il suo piumaggio vivace. Vederlo dal vivo viene descritto come un’esperienza speciale. Il codirossone è molto apprezzato per le sue caratteristiche estetiche e la sua presenza nel territorio nazionale.