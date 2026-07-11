Le foto del codirossone l'uccello arancione e blu ‘fratello' del passero solitario di Leopardi | Vederlo è speciale
Il codirossone è un uccello di colore blu e arancione, considerato uno tra i più belli d’Italia. È strettamente imparentato con il passero solitario, citato nella poesia di Leopardi. Le sue foto sono state condivise online, evidenziando il suo piumaggio vivace. Vederlo dal vivo viene descritto come un’esperienza speciale. Il codirossone è molto apprezzato per le sue caratteristiche estetiche e la sua presenza nel territorio nazionale.
Il codirossone è uno degli uccelli più belli e appariscenti d'Italia, grazie al suo piumaggio in cui risaltano il blu e l'arancione. Si tratta di uno strettissimo parente del passero solitario, citato nell'omonima poesia di Giacomo Leopardi. Incontrarlo è "speciale", ha raccontato a Fanpage.it Giacomo Salomone, autore degli splendidi scatti che trovate nell'articolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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