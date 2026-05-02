Nessuna intercettazione o testimonianza conferma le etichette di 'graditi' o 'sgraditi' sugli arbitri: al momento, sono ricostruzioni della Procura di Milano. Ora gli inquirenti dovranno chiarire le zone d’ombra per sostenere l’ipotesi di frode sportiva.🔗 Leggi su Fanpage.it

VERGOGNATEVI! IL DERBY MILAN-INTER AFFIDATO A UN ARBITRO INTERISTA E INVECE NO…

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