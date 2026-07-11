Un milione di euro di fondi pubblici destinati alle piccole società di atletica leggera serve a sostenere la crescita dei giovani atleti e l’avvio alla pratica sportiva. Nel frattempo, nello sport si registrano tensioni legate a faide di potere, con accuse rivolte dall’ex segretario e con due consiglieri ombra del presidente coinvolti in controversie. Le polemiche si concentrano sui bilanci e le decisioni sulla distribuzione delle risorse.

Un milione di euro di soldi pubblici destinati alle piccole società sul territorio, per rafforzare la rete giovanile dell’ atletica leggera e favorire l’avviamento alla pratica sportiva e la scoperta di nuovi talenti. Un progetto virtuoso, che però finisce al centro di polemiche e veleni interni per una piccola coincidenza: tra le associazioni assegnatarie dei contributi, figurano anche quella del coordinatore e co-coordinatore del bando. Parliamo di Pista 2.0, l’iniziativa lanciata dalla FederAtletica (FIDAL) e finanziata da Sport e Salute, nell’ambito dei bandi lanciati dalla partecipata governativa. La seconda edizione si è conclusa il 31 maggio ed è attualmente in fase di rendicontazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le faide per il potere nell’atletica: il bando milionario, le accuse dell’ex segretario e i due consiglieri ombra del presidente Mei

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