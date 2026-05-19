A Torre Annunziata si avvicina il momento della resa dei conti dopo le dimissioni del sindaco, annunciate per il 25 maggio, a meno di ripensamenti. La decisione arriva in un contesto segnato dalle accuse mosse dal procuratore sulla gestione amministrativa. Contestualmente, due consiglieri del Partito Democratico sono stati iscritti nel registro degli indagati per un caso di rimborsopoli. La situazione si sta evolvendo con l’apertura di un’indagine ufficiale e l’attenzione si concentra sulle conseguenze di queste vicende.

Si avvicina a larghe falcate la resa dei conti a Torre Annunziata, attraversata dalle dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo (diventeranno irrevocabili il 25 maggio, salvo ripensamenti) dopo le accuse del procuratore Nunzio Fragliasso sulle zone d’ombra della sua amministrazione. Mentre pende al Viminale una proposta di scioglimento per camorra. Nelle scorse ore si è avuto conferma del livello di inquinamento del contesto comunale, sul quale era intervenuto Fragliasso, sia in pubblico, durante la cerimonia di demolizione di Palazzo Fienga, che nel segreto di una audizione del comitato della commissione parlamentare anticamorra. La procura oplontina e la Guardia di Finanza hanno infatti eseguito un decreto di sequestro di oltre 18 mila euro che rivela la nuova tegola giudiziaria precipitata sull’amministrazione Cuccurullo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torre Annunziata: dopo le accuse del procuratore, indagati due consiglieri del Pd per un caso di “rimborsopoli”

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Torre Annunziata, Cuccurullo risponde alle domande dei giornalisti sulle sue dimissioni.

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