Il caso Rocchi scoperchia le faide nell'AIA | voti studiati per aggiustare le classifiche degli arbitri

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta della Procura di Milano riguarda Gianluca Rocchi e ha portato alla luce tensioni all’interno dell’AIA, l’associazione internazionale degli arbitri. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati voti studiati e manipolati per modificare le classifiche degli arbitri italiani. La vicenda riguarda specificamente le valutazioni e i punteggi assegnati agli arbitri, un elemento che incide sulle carriere e sulle assegnazioni delle designazioni ufficiali.

L'indagine su Gianluca Rocchi della Procura di Milano scuoterà l'AIA e il calcio italiano ma in questa vicenda viene portato alla ribalta un aspetto meno mainstream ma che ha effetti a 360° sul piano sportivo, ovvero quello delle valutazioni e dei punteggi degli arbitri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Riforma Arbitri, svolta storica in Serie A: verso il professionismo dopo il caso Rocchi. I costi, il ruolo della Lega e il tramonto dell’AIAAllegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’InterMIlano – Arbitri graditi all’Inter selezionati per partite del campionato di Serie A o di Coppa Italia, un rigore assegnato all’Udinese nel match...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Terremoto nel calcio e sul Var: Rocchi indagato per frode sportiva; Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Il caso VAR e l'esposto di Rocca.

il caso rocchi scoperchiaCaso Rocchi, i tifosi del Napoli impazziscono sui social: Se revocano lo scudetto all’Inter, siamo campioni d’ItaliaCaso Rocchi, sui social i tifosi del Napoli sognano la revoca dello scudetto all'Inter. Ma cosa dice davvero il Codice di Giustizia Sportiva? ilnapolista.it

il caso rocchi scoperchiaCaso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede conto alla Figc: perché la denuncia di Rocca fu archiviata?Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede relazione immediata a Chiné sulla denuncia archiviata. L'avvocato Lubrano: rischio penalizzazioni per i club ... ilnapolista.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.