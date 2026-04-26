Il caso Rocchi scoperchia le faide nell'AIA | voti studiati per aggiustare le classifiche degli arbitri

Un'inchiesta della Procura di Milano riguarda Gianluca Rocchi e ha portato alla luce tensioni all’interno dell’AIA, l’associazione internazionale degli arbitri. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati voti studiati e manipolati per modificare le classifiche degli arbitri italiani. La vicenda riguarda specificamente le valutazioni e i punteggi assegnati agli arbitri, un elemento che incide sulle carriere e sulle assegnazioni delle designazioni ufficiali.