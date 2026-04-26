Il caso Rocchi scoperchia le faide nell'AIA | voti studiati per aggiustare le classifiche degli arbitri
Un'inchiesta della Procura di Milano riguarda Gianluca Rocchi e ha portato alla luce tensioni all’interno dell’AIA, l’associazione internazionale degli arbitri. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati voti studiati e manipolati per modificare le classifiche degli arbitri italiani. La vicenda riguarda specificamente le valutazioni e i punteggi assegnati agli arbitri, un elemento che incide sulle carriere e sulle assegnazioni delle designazioni ufficiali.
L'indagine su Gianluca Rocchi della Procura di Milano scuoterà l'AIA e il calcio italiano ma in questa vicenda viene portato alla ribalta un aspetto meno mainstream ma che ha effetti a 360° sul piano sportivo, ovvero quello delle valutazioni e dei punteggi degli arbitri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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