Le Città della Notte | Roma rilancia la vita notturna come motore di sviluppo turismo cultura e sicurezza Anna Falchi testimonial dell' iniziativa tra i promotori Fabio Schiuma Antonello Aurigemma il Sottosegretario Giampiero Cannella e molti altri

Notizia in breve

Roma ha presentato un'iniziativa per rilanciare la vita notturna, con l’obiettivo di promuovere sviluppo, turismo e cultura, migliorando anche la sicurezza. Tra i promotori ci sono figure politiche e rappresentanti di settore, e l’attrice Anna Falchi è testimonial dell’evento. La proposta mira a valorizzare la notte come patrimonio da tutelare, spostando l’attenzione dal considerarla un problema a un elemento da potenziare. Il Forum regionale si è svolto in questa direzione.