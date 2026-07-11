Le Città della Notte | Roma rilancia la vita notturna come motore di sviluppo turismo cultura e sicurezza Anna Falchi testimonial dell' iniziativa tra i promotori Fabio Schiuma Antonello Aurigemma il Sottosegretario Giampiero Cannella e molti altri

Da ilgiornaleditalia.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma ha presentato un'iniziativa per rilanciare la vita notturna, con l’obiettivo di promuovere sviluppo, turismo e cultura, migliorando anche la sicurezza. Tra i promotori ci sono figure politiche e rappresentanti di settore, e l’attrice Anna Falchi è testimonial dell’evento. La proposta mira a valorizzare la notte come patrimonio da tutelare, spostando l’attenzione dal considerarla un problema a un elemento da potenziare. Il Forum regionale si è svolto in questa direzione.

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ROMA – La notte non come problema da contenere, ma come patrimonio da valorizzare. È questo il filo conduttore del Forum regionale del Lazio "Le Città della Notte", ospitato presso il Ministero della Cultura, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, della sanità, della sicurezza, delle associazioni di categoria e delle imprese per avviare una riflessione sul futuro della vita notturna nella Capitale. Ad aprire e coordinare i lavori è stato Fabio Schiuma, già Vicepresidente del Consiglio comunale di Roma e capo segreteria della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, promotore dell'iniziativa. Nel suo intervento ha evidenziato come la notte rappresenti ormai un settore strategico dell'economia romana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - "Le Città della Notte": Roma rilancia la vita notturna come motore di sviluppo, turismo, cultura e sicurezza. Anna Falchi testimonial dell'iniziativa, tra i promotori Fabio Schiuma, Antonello Aurigemma, il Sottosegretario Giampiero Cannella e molti altri
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