Giampiero Cannella sottosegretario alla Cultura | proprio la persona giusta al posto giusto…

L’Italia si conferma un paese ricco di sorprese, anche in momenti di crisi e confusione. Recentemente, in ambito culturale, è stato nominato un nuovo sottosegretario, con un curriculum che ha suscitato attenzione. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente e il suo ruolo sarà quello di supportare le attività del Ministero della Cultura. La scelta è stata accolta con reazioni diverse, senza che siano ancora stati annunciati dettagli sulle sue prime iniziative.

L’Italia si rivela sempre un Paese sorprendente, e la situazione critica e confusionale nella quale versa il settore cinematografico e audiovisivo rappresenta una cartina di tornasole, soprattutto quando si affrontano tematiche sensibili come i conflitti di interesse e le inopportunità relazionali e le scelte “intuitu personae” nella “governance” dello Stato e degli enti pubblici. Come commentare la scelta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di nominare Pietro Cannella, detto Giampiero, esponente di Fratelli d’Italia, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Palermo, nuovo Sottosegretario alla Cultura, scoprendo peraltro — come ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giampiero Cannella sottosegretario alla Cultura: proprio la persona giusta al posto giusto… Notizie correlate Il vicesindaco Giampiero Cannella sarà sottosegretario alla Cultura: dovrà lasciare la GiuntaIl vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella sarà il nuovo sottosegretario alla Cultura. Sconocchia sulla nomina di Cannella a Sottosegretario alla Cultura: “I migliori auguri di buon lavoro”“Desidero esprimere le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Giampiero Cannella per la nomina al nuovo incarico di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cannella nuovo sottosegretario alla Cultura. Dichiarazione sindaco Lagalla; Il vicesindaco Giampiero Cannella sarà sottosegretario alla Cultura: dovrà lasciare la Giunta; Giampiero Cannella nominato sottosegretario alla Cultura: lascerà la giunta; Chi è Giampiero Cannella, nominato sottosegretario alla Cultura. Chi è Giampiero Cannella, nominato sottosegretario alla CulturaIl vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella trasloca a via del Collegio Romano: dal cdm ok alla sua nomina come sottosegretario alla Cultura ... policymakermag.it Il caso del film del neo sottosegretario Cannella finanziato dal MicLa commissione ministeriale ha erogato 600 mila euro per la produzione di una pellicola tratta da un romanzo scritto proprio dal vicesindaco di Palermo. Nemmeno il tempo di insediarsi come sottosegret ... lettera43.it La Stampa. . Quando nella lista dei nuovi sottosegretari è spuntato, un po’ a sorpresa, il nome di Giampiero Cannella per il posto vacante al ministero della Cultura, tra alcuni membri ed ex membri delle commissioni cinema è immediatamente partito un giro di facebook IL GOVERNO MELONI SI RAFFORZA Congratulazioni ed auguri di buon lavoro ai nuovi Sottosegretari: Alberto Balboni (Giustizia), Giampiero Cannella (Cultura), Paolo Barelli (Rapporti con il Parlamento), Mara Bizzotto (Imprese e Made in Italy) e Massimo De x.com