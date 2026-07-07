ROMA – Venerdì 10 luglio, alle ore 12, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in via del Collegio Romano 27, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Forum regionale del Lazio "Le Città della Notte", iniziativa che punta a promuovere un nuovo modello di governance della vita notturna, coniugando sicurezza, sviluppo economico, turismo, cultura, mobilità e qualità della vita. A coordinare i due panel della conferenza sarà Fabio Sabatini Schiuma, già Vicepresidente del Consiglio comunale di Roma, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, capo segreteria della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e candidato alle prossime elezioni comunali di Roma Capitale del 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Il 10 luglio al Ministero della Cultura sarà presentato il primo Forum regionale del Lazio "Le Città della Notte": un progetto per coniugare sicurezza, sviluppo economico, turismo, cultura e qualità della vita

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