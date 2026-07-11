Le case più economiche in Toscana si trovano a Castell’Azzara, dove i prezzi sono diminuiti notevolmente. L’ultimo rapporto evidenzia un calo dei costi di vendita rispetto agli anni precedenti, rendendo questa località tra le più accessibili della regione. La tendenza si concentra nella zona della Maremma, dove i prezzi sono in forte discesa. La diminuzione interessa principalmente immobili di piccola metratura e in stato da ristrutturare.

Grosseto, 11 luglio 2026 – Le case più economiche della Toscana si trovano a Castell’Azzara. Ma il vero dato che emerge dall’ultima analisi di ’Idealista’ è un altro: negli ultimi quindici anni il valore degli immobili in gran parte dell’Amiata è crollato fino al 40-45%, mentre le località della costa hanno mantenuto, e in alcuni casi recuperato, quasi completamente le quotazioni record. L’analisi elaborata da ’Idealista’ sui prezzi delle abitazioni a giugno 2026 offre infatti un quadro molto più articolato, soprattutto se si confrontano i valori attuali con i massimi storici raggiunti negli ultimi quindici anni. Se Castell’Azzara fa notizia con i suoi 479 euro al metro quadrato, il dato forse più significativo è un altro: il comune ha perso ’solo’ il 14,5% rispetto al suo massimo storico, toccato nel 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le case più economiche in Toscana? Sono in Maremma: crollo dei prezzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le 10 auto più economiche sul mercato: prezzi e consumiEcco la lista delle dieci auto più economiche attualmente in produzione, considerando prezzi e consumi.

Case in Toscana, prezzi stabili nel secondo trimestre 2026, ma segnano un +3,3% rispetto ad un anno fa. Firenze resta la più caraNel secondo trimestre del 2026, i prezzi delle case in Toscana sono rimasti quasi invariati rispetto ai tre mesi precedenti, con un aumento dello...

Temi più discussi: Le case più economiche in Toscana? Sono in Maremma: crollo dei prezzi; Comprare casa in Toscana: ecco dov’è il comune più economico della regione; Case a 300 euro al metro quadro, Mosso è la località più economica d'Italia; Prezzi delle case usate in crescita dello 0,6% nel II trim 2026, +4,1% in un anno.

Le case più economiche in Toscana? Sono in Maremma: crollo dei prezziOgni singolo comune ha perso qualcosa rispetto al momento top ma alcuni fra quelli collinari e montani sono in grave sofferenza. Il Giglio la zona più cara, Castell’Azzara ’cenerentola’ della Maremma ... lanazione.it

È in Toscana il paese con le case meno costose d’ItaliaCASTELL’AZZARA. Se cerchi casa al prezzo di mercato più conveniente, a Castell’Azzara, sulle pendici dell’Amiata a due passi dalla provincia di Siena e dal Lazio, tra il Monte Penna e la Val di Paglia ... msn.com