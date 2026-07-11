La Biblioteca Civica e la sezione ragazzi 'Gino Pieri' di Porto San Giorgio rimangono aperte durante l'estate con orario e servizi invariati. La struttura conferma il suo ruolo come punto di riferimento culturale locale, offrendo un’ampia gamma di servizi che si diversificano e si rendono più accessibili nel periodo estivo. La biblioteca prosegue così la sua attività senza interruzioni, mantenendo i consueti orari di apertura e garantendo il servizio alla comunità.

La Biblioteca Civica e sezione ragazzi ’Gino Pieri’ di Porto San Giorgio si confermano un punto di riferimento culturale per la città e il territorio, garantendo durante il periodo estivo un’offerta di servizi sempre più ampia, articolata e accessibile. La biblioteca resterà infatti regolarmente aperta per tutta l’estate, mantenendo il consueto orario (civica: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 15:00-19:00, sabato 9:00-13:00; ragazzi: martedì e giovedì 15:30-18:30), così da garantire continuità ai cittadini, agli studenti, ai turisti e a tutti gli appassionati della lettura. Tutte le informazioni relative ai servizi offerti sono consultabili... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le biblioteche non chiudono. Solito orario e servizi garantiti

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