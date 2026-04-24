Raccolta differenziata i servizi garantiti per le feste nei Comuni serviti da Dusty

In vista delle festività di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio, le amministrazioni comunali che collaborano con il gestore Dusty hanno deciso di modificare temporaneamente i servizi di raccolta differenziata e di igiene ambientale. Le variazioni riguardano le modalità e le date di ritiro dei rifiuti nelle aree interessate, con l’obiettivo di garantire il servizio durante le festività. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente ai cittadini coinvolti.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, per le giornate festive di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio sono state predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata. In tutti i giorni non festivi successivi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Rifiuti, come cambia a Pasquetta la raccolta differenziata nei comuni etnei serviti da DustyPer tutti i giorni non festivi successivi alla data indicata, come spiegato da Dusty in una nota, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto... Rifiuti, come cambia a pasquetta la raccolta differenziata nei comuni messinesi serviti da DustyDi seguito tutte le modifiche al calendario dei servizi di ritiro dei rifiuti e di igiene ambientale predisposte in occasione delle prossime... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Variazioni servizio Raccolta Rifiuti per festività; Un filo diretto con i cittadini, attivo il nuovo Numero Verde gratuito per la raccolta rifiuti e l'igiene urbana.; Raccolta rifiuti: quando esporli nelle festività del 25 aprile e del 1° maggio. Differenziata, i servizi garantiti il 25 aprile e l’1 maggio nei comuni siciliani serviti da DustyDi seguito tutte le modifiche al calendario dei servizi di ritiro dei rifiuti e di igiene ambientale predisposte in occasione delle prossime festività. Di concerto con le amministrazioni dei comuni si ... vivienna.it Differenziata; cosa cambia il 25 aprile e 1 maggioEcco le variazioni dei servizi di raccolta rifiuti nei comuni etnei serviti da Dusty per le festività del 25 aprile e 1 maggio. catania.liveuniversity.it Dusty: servizi di raccolta rifiuti modificati il 25 aprile e 1 maggio in Sicilia. Porta a porta attivo con variazioni nei comuni. https://www.freepressonline.it/2026/04/24/raccolta-rifiuti-servizi-dusty-25-aprile-e-1-maggio/ #Dusty #Rifiuti #Differenziata #25Aprile #1Mag - facebook.com facebook RACCOLTA RIFIUTI SABATO 25 APRILE Sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, in zona B verrà regolarmente effettuato il ritiro dell'organico. La raccolta della carta, invece, è sospesa. x.com