Il mondo della sanità incrocia le braccia arriva una giornata di sciopero | i servizi garantiti

Venerdì 1 maggio si terrà uno sciopero generale nazionale proclamato dall’associazione sindacale Usi Cit, coinvolgendo sia settori pubblici che privati. La direzione dell’ospedale e dell’azienda sanitaria di Ferrara ha annunciato che i servizi sanitari saranno garantiti solo in parte, a causa dell’astensione dal lavoro dei dipendenti. La giornata di sciopero interessa l’intera giornata, con possibili ripercussioni sulle attività e sulle prestazioni ospedaliere e territoriali.

La direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e dell’Azienda Usl di Ferrara comunicano che per l’intera giornata di venerdì 1 maggio è stato proclamato dall’associazione sindacale Usi Cit lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici e privati.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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