Vincenzo Montella, attualmente commissario tecnico della nazionale turca, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di alcune decisioni prese dai vertici del calcio italiano durante il periodo delle qualificazioni mondiali. Montella ha affermato che Gattuso e Gravina avevano l’intenzione di sospendere il campionato per poter preparare gli spareggi, ma questa richiesta non fu accolta.

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha svelato alcuni retroscena sulle intenzioni di Gattuso e Gravina in vista dei fatidici, e poi fallimentari, spareggi per il Mondiale. Le parole di Montella. Quale male affligge il nostro calcio? “Non voglio apparire come un professore. Tra l’altro la Nazionale italiana non è così scarsa come viene raccontata. Non è al livello delle prime 4-5 del mondo ma è comunque competitiva. Credo che i giocatori abbiano pagato il complesso da Mondiale, la paura di non farcela”. Poi il retroscena: Sì ma come si riparte? “Dalla base. Forse bisogna insegnare ai giovani la tecnica e non assillarli con la tattica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Montella: “Gattuso e Gravina volevano fermare il campionato per preparare gli spareggi, ma non fu possibile”

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