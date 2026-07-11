Lavoro nella cultura il divario in Europa | quasi 9 milioni di addetti pari al 4,3% della forza lavoro Italia ferma al 3,9%

Nel 2025 il settore culturale dell’Unione Europea ha impiegato quasi nove milioni di persone, per l’esattezza 8.885.700 addetti. Questa cifra rappresenta il 4,3% dell’occupazione totale all’interno dei Paesi membri. Analizzando le statistiche diffuse da Eurostat, l’Italia si posiziona leggermente al di sotto della media comunitaria: nella nostra Penisola, infatti, i lavoratori impiegati nella cultura sono 936.900, un bacino che corrisponde al 3,9% dell’occupazione nazionale complessiva. Osservando i dati del continente, emergono differenze molto ampie tra i vari Stati. I Paesi Bassi registrano la quota più alta in assoluto, con il 5,7% della forza lavoro impiegata in ambito culturale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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