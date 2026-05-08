Lavoro e maternità allarme a Rimini | si registra il divario di genere più ampio della Romagna al 21,7%

A Rimini, il divario di genere nel mondo del lavoro si attesta al 21,7%, il più alto della Romagna. I dati del Bes 2025 indicano che la presenza femminile in ambito occupazionale è influenzata dalla maternità e dalla natura stagionale del settore turistico. La situazione riflette le difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia, con un impatto significativo sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro locale.

A Rimini la maternità continua a pesare come un macigno sul lavoro femminile. I dati Bes 2025 fotografano una provincia con il peggior divario occupazionale di genere della Romagna (-21,7%), aggravato dalla precarietà e dalla stagionalità tipiche dell’economia turistica. Un quadro che, secondo la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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