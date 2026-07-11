Lavori in corso | ma fino a quando? L’area del Rossellino è in stand-by Al Poggio del Sole avanti da anni
L’area del Rossellino è attualmente in attesa di completamento, mentre i lavori al Poggio del Sole sono in corso da diversi anni senza conclusione. Un cantiere che non si chiude crea più clamore rispetto a quelli che si sviluppano attorno, anche se sono numerosi. La situazione evidenzia come, nel settore pubblico, i progetti possano rimanere in sospeso per lunghi periodi, con lavori avviati che non arrivano a conclusione.
Fa più rumore un cantiere che non riesce a chiudere o i mille che gli crescono intorno? La parabola degli alberi funziona in fondo anche tra i lavori pubblici. Lavori che l’ex assessore Alessandro Casi ha moltiplicato negli anni, portandone anche diversi al traguardo. Ma ci sono fronti ancora aperti. Un esempio classico è quello di via del Rossellino. Chi passa da quelle parti, in pratica tutti almeno due volte al giorno, si chiedono quale incantesimo abbia frenato la corsa. È un parcheggio, di quelli che di sicuro fanno gola, ci sono perfino piazzole disegnate qua e là ma ancora non taglia il traguardo. In giro non ci vedi quel pullulare frenetico di operai e di tecnici, magari pensi che per il caldo vengano battuti orari diversi, come quelli "freschi" della mattina: ma nella realtà l’avanzamento è al contagocce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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