Fa più rumore un cantiere che non riesce a chiudere o i mille che gli crescono intorno? La parabola degli alberi funziona in fondo anche tra i lavori pubblici. Lavori che l’ex assessore Alessandro Casi ha moltiplicato negli anni, portandone anche diversi al traguardo. Ma ci sono fronti ancora aperti. Un esempio classico è quello di via del Rossellino. Chi passa da quelle parti, in pratica tutti almeno due volte al giorno, si chiedono quale incantesimo abbia frenato la corsa. È un parcheggio, di quelli che di sicuro fanno gola, ci sono perfino piazzole disegnate qua e là ma ancora non taglia il traguardo. In giro non ci vedi quel pullulare frenetico di operai e di tecnici, magari pensi che per il caldo vengano battuti orari diversi, come quelli "freschi" della mattina: ma nella realtà l’avanzamento è al contagocce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori in corso: ma fino a quando? L’area del Rossellino è in stand-by. Al Poggio del Sole avanti da anni

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